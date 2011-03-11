Решите пожалуйста!!! а)5/11-3/11+7/11 б) 9(целых) 13/19+(8 18/19-3 15/19) в)10 4/21-(4 4/21+3 19/21)
Математика
Решите пожалуйста!!! а)5/11-3/11+7/11 б) 9(целых) 13/19+(8 18/19-3 15/19) в)10 4/21-(4 4/21+3 19/21)
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