Помагите вот скриншот
Математика
Помагите вот скриншот
Ответ(ы):
Гость:
70*3=210 - км проехал до остановки 380-210=170 - км проехал после остановки 170:2=85 - км/ч ехал мотоциклист после остановки
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