Помогите! Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превр??щения Al2(SO4)3--gt; ALCl3--gt;Al(OH)3
Химия
Помогите! Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превр??щения Al2(SO4)3--gt; ALCl3--gt;Al(OH)3
Ответ(ы):
Гость:
al2(so4)3+3bacl2=3baso4+2alcl3alcl3+3naoh=3nacl+al(oh)3
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