Помогите! Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превр??щения Al2(SO4)3--gt; ALCl3--gt;Al(OH)3

Химия

Помогите! Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превр??щения Al2(SO4)3--gt; ALCl3--gt;Al(OH)3

Автор: Гость