Проверь, верно ли слова распределены по группам. Если есть ошибки, зачеркни лишние слова. Безударные гласные: спела,совята непроизн согласные: грустная , праздник Двойные согласные: жужжание, осенний

Русский язык

Проверь, верно ли слова распределены по группам. Если есть ошибки, зачеркни лишние слова. Безударные гласные: спела,совята непроизн согласные: грустная , праздник Двойные согласные: жужжание, осенний

Автор: Гость