Проверь, верно ли слова распределены по группам. Если есть ошибки, зачеркни лишние слова. Безударные гласные: спела,совята непроизн согласные: грустная , праздник Двойные согласные: жужжание, осенний

Русский язык
Проверь, верно ли слова распределены по группам. Если есть ошибки, зачеркни лишние слова. Безударные гласные: спела,совята непроизн согласные: грустная , праздник Двойные согласные: жужжание, осенний
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Безударные гласные: совята. непроиз согласн: грустная праздник двойные согласные: жужжание, осенний
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