А)Сколько трёхлитровых банок понадобится , чтобы перелить весь сок из полного 50-литрового бидона ? б)Группа туристов из 45 человек отправляется в поход на лодках в каждую лодку может сесть 4 человека Сколько таких лодок потре...

Математика

А)Сколько трёхлитровых банок понадобится , чтобы перелить весь сок из полного 50-литрового бидона ? б)Группа туристов из 45 человек отправляется в поход на лодках в каждую лодку может сесть 4 человека Сколько таких лодок потребуется

Автор: Гость