А)Сколько трёхлитровых банок понадобится , чтобы перелить весь сок из полного 50-литрового бидона ? б)Группа туристов из 45 человек отправляется в поход на лодках в каждую лодку может сесть 4 человека Сколько таких лодок потре...

Математика
А)Сколько трёхлитровых банок понадобится , чтобы перелить весь сок из полного 50-литрового бидона ? б)Группа туристов из 45 человек отправляется в поход на лодках в каждую лодку может сесть 4 человека Сколько таких лодок потребуется
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 50:3=16 (ост. 2) б) 45:4=11 (ост. 1) Вроде-бы так
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