А) в одной банке 5,2 кг краски в другой - на 1,6 кг больше. Сколько килогрммов краски в ??вух банках вместе ? б) Щенок весит 2,3 кг а котёнок - на 1,8 кг меньше .Сколько весят они вместе.Напишите примеры выражением. Дам 15 баллов
Математика
А) в одной банке 5,2 кг краски в другой - на 1,6 кг больше. Сколько килогрммов краски в ??вух банках вместе ? б) Щенок весит 2,3 кг а котёнок - на 1,8 кг меньше .Сколько весят они вместе.Напишите примеры выражением. Дам 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5,2+ 1,6=6,8(вес второй банки)+5,2=12 б) 2,3-1,8=0,5(вес котенка)+2,3=2,8
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