А) в одной банке 5,2 кг краски в другой - на 1,6 кг больше. Сколько килогрммов краски в ??вух банках вместе ? б) Щенок весит 2,3 кг а котёнок - на 1,8 кг меньше .Сколько весят они вместе.Напишите примеры выражением. Дам 15 баллов

Математика

А) в одной банке 5,2 кг краски в другой - на 1,6 кг больше. Сколько килогрммов краски в ??вух банках вместе ? б) Щенок весит 2,3 кг а котёнок - на 1,8 кг меньше .Сколько весят они вместе.Напишите примеры выражением. Дам 15 баллов

Автор: Гость