Сочинение.Рассказать про красивые места нижнего новгорода.Срочно.15 предлажений.

Литература
Сочинение.Рассказать про красивые места нижнего новгорода.Срочно.15 предлажений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В народе Нижний Новгород получил название третьей столицы и «кармана России». Этот прекрасный город представляет огромную культурно-историческую ценность для всей страны и даже мира – из-за большого количества красивых архитектурных и исторических памятников
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