Краткое сочинение про информацию пож дам 50 балов

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Информатика – очень современная область знаний. Мы изучаем ее в школе, как предмет, но не только. Зачем нужна информатика? В современном мире мы каждый день сталкиваемся с новейшими технологиями. У меня дома есть компьютер, подключенный к Интернету. Когда я ищу что-нибудь в Интернете или пишу другу сообщение, то использую достижения информатики.Вокруг нас – море информации, а наука информатика как раз решает вопросы, как управлять этим морем. Поэтому она и носит такое название. Без достижений информатики не существовало бы компьютеров, Интернета и других новых технологий, которые уже стали для нас привычны. Не было бы даже вычислительных машин, которые могут производить сложные расчеты за доли секунды. А расчеты нужны везде: на производстве, в банках, на линиях транспорта. Жизнь была бы намного сложнее, если бы информатика не развилась до такого уровня, как сейчас.Не было бы поисковых систем, с помощью которых сейчас можно отыскать нужны информацию. Я не говорю, что можно найти любую информацию о любом человеке, потому что в мире всегда остаются тайны и секреты. Но большинство информации, полезной в учебе и повседневной жизни, найти можно. Ну, и море всякого интересного тоже. Еще лет двадцать назад для этого пришлось бы идти в библиотеку и рыться там полдня.Возникает вопрос, зачем изучать информатику всем школьникам? Ведь далеко не все станут программистами, системными администраторами, веб-дизайнерами? Наверное, смысл этого в том, чтобы все понимали, с чем они сталкиваются каждый день, как это действует. Ведь не зря наше время называется информационной эпохой. Тада