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Выполните действия : 4-5 - 3/10
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Выполните действия : 4-5 - 3/10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/10=0.3 -5-0.3=-5.3 4-5.3=-1.3 как-то так
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