Даклад про витамины 2 класс

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Даклад про витамины 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витамины играют важнейшую роль в нашем организме. Они помогают нам чувствовать себя здоровыми и бодрыми.  Витамины окружают нас повсюду! Во всех фруктах и овощах они есть, причем самые разные, но все они очень полезные для организма. Чем больше мы их едим, тем сильнее будет наш иммунитет. Но и перебарщивать с ними нельзя, а то у   нас может появиться аллергия. Витамины -  очень полезные вещества, которые помогают нам защищаться от вирусов. 
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