А)заячий след Б)гусиная походка В)тончайшая нить Г)медвежья услуга найдите притяж??тельное прилагательное

Русский язык
А)заячий след Б)гусиная походка В)тончайшая нить Г)медвежья услуга найдите притяж??тельное прилагательное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Притяжяжательное прилагательное - а) заячий след
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