А)заячий след Б)гусиная походка В)тончайшая нить Г)медвежья услуга найдите притяж??тельное прилагательное
Русский язык
А)заячий след Б)гусиная походка В)тончайшая нить Г)медвежья услуга найдите притяж??тельное прилагательное
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Притяжяжательное прилагательное - а) заячий след
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