А6 срочно нужно пожалуйста

Алгебра
А6 срочно нужно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 под номером 1  (1,  5)  -х^2-6x-5>0    x^2+6x+5=0     x=1   x=5    _______________________      -    1       +     5    -   xпринадлежит промежутку (1,  5)
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