А6 срочно нужно пожалуйста
Алгебра
А6 срочно нужно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
под номером 1 (1, 5) -х^2-6x-5>0 x^2+6x+5=0 x=1 x=5 _______________________ - 1 + 5 - xпринадлежит промежутку (1, 5)
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