Еңбекқор адам, бақытты болу, еңбек ету, адал болу, ата-ананың ақылы, еңбектегі табы??, мұқият дайындалу, оқу озаты, әдепті бооу сөз тіркестерін қатыстырып шағын шығарма жазу
Қазақ тiлi
Еңбекқор адам, бақытты болу, еңбек ету, адал болу, ата-ананың ақылы, еңбектегі табы??, мұқият дайындалу, оқу озаты, әдепті бооу сөз тіркестерін қатыстырып шағын шығарма жазу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адам баласы алдымен оку битиреди .Оку озаты боп .Тандаган мамандыгына мукият болуы керек .Одан ари жумыс табу енбек ету.Енбеги табыс акелип,ата-анасына кол ушын беру.Оз енбегине адал болса ,оган жумыс сатысымен жогарлау киын емес.Енбеккор алам аркашанда бакытты ойткени "енбектин наны ,жалкаудын жаны татти "деген.
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