Программа в Паскале y=0,4x²-1/x, если х от 2 до 10. Пожалуйста помогите. Даю 30 баллов.
Информатика
Программа в Паскале y=0,4x²-1/x, если х от 2 до 10. Пожалуйста помогите. Даю 30 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pascal abc Program abc; Var x:integer; Y:real; Begin For x:=2 to 10 do Y:=(0.4*x*x)-(1/x); Writeln(x); End. Не уверен, но вроде так. Если не идёт то скажи
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