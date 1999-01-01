Срочно ПЖ ПОМОГИТЕЕ..... подготовить сообщение о национальных героях карабахской войны

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Герои Войны... Hetanos Gago (1967-1994) Степанян Гагик родился 13 февраля 1967г. в Ереване. Выходец из семьи диадемцев (село в Сурмалинской области). После захвата Сурмалу турками, прадед Гагика собрав весь род – 27 семей переселился в село Лусагюх, под Апараном. Дед Гагика участвовал в разгроме турецких оккупантов под Баш-Апараном. Другой дед во время Великой Отечественной Войны дошел до Берлина, оставив свою подпись на стенах рейхстага. Храбрость и мужество видны были в характере Гагика с детства. В юности он стал заниматься боксом, получил звание мастера спорта, не раз становился призером различных турниров. Отслужив в Советской Армии, он присоединился к братьям – Баграту и Араику, которые участвовали в карабахском движении. Араик получил боевое крещение в Советашене, Баграт доставал оружие для армянских отрядов. В апреле 1990г. Араик вместе с друзьями захватили оружие в советской воинской части в Кафане. Советские войска начали преследование и блокировали их. Гагик, на машине скорой помощи, проник в район и вывез брата и его друзей вместе с оружием. Шла партизанская война, Гагик и его братья приняли в ней непосредственное участие. В 1992г. Гагик вступил в отряд спецназа “Тайфун”. Принял участие в обороне Гориса, Сисиана и др. Принимал участие в штурме Лачина, в боях под Кубатлы и Физули. Дошел он и до Кельбаджара. Гагик осознавал, что его стихия - война, что его час скоро настанет. Он преклонялся перед воинственной дохристианской религией армян, за что и получил прозвище “Язычник”. 13 февраля 1994г. Гагик приехал домой на свой день рождения. Ему нужно было отдохнуть, беспокоили незалеченные раны. Однако он нее выдержал и на следующий день вновь отправился на фронт. Он знал куда идет, и каков будет его конец. Перед отъездом он попросил брата Баграта и его сына Нжде позаботиться о своей дочери. Его бойцы занимали один из постов на Омарском перевале. Азербайджанцы в преддверии наступления подтягивали войска. 13 марта 1994г. азербайджанцы начали массированный артобстрел, и пошли в атаку. Однако им не удалось прорваться и, понеся тяжелые потери, к утру 14 марта, они отступили. 14 марта весь день прошел в перестрелках. 16 марта с самого утра густой туман накрыл горы. Используя туман как прикрытие азербайджанцы начали наступление. В ходе жестокого боя им удалось занять соседние армянские посты. 3 пост был частично окружен, Гагик был ранен, боеприпасы заканчивались, отказал пулемет. Гагик приказал своим бойцам отступить, чтоб избежать окружения. Сам он, с раненой ногой и наскоро починенным пулеметом остался, прикрывать их отход. Азербайджанцы наступали, но Гаго отстреливался, используя туман и дымовые шашки он перемещался, создавая видимость, что оборону держит целый отряд. Враги, сраженные меткими выстрелами Гаго, падали один за другим. Не выдержав, азербайджанцы залегли. У Гаго была возможность отступить. Но, прирожденный воин продолжил бой, обеспечивая безопасное отступление своих бойцов. Азербайджанцы бросали в бой все новые силы. Раненая нога покрылась льдом, отяжелела. Гагик был ранен еще раз, пулемет выскользнул из рук. Подошедшие к позициям азербайджанцы предложили сдаться. Гагик метнул в них гранату и продолжил бой. Но это не могло продолжаться долго. Он потерял слишком много крови. Силы оставили Гаго, он упал. Сопротивление прекратилось. Лишь спустя некоторое время перепуганные азербайджанские солдаты поднялись к окопам. Они не поверили своим глазам, увидев, что все это время, сотням их солдат противостоял всего один боец. Не верящий своим глазам командир азербайджанцев решил взглянуть в лицо этому храбрецу, положившему в неравном бою десятки его солдат. Он перевернул Гаго. Всего на мгновение Гаго открыл глаза и выдернул чеку последней гранаты. Так даже умирая “Язычник Гаго” остался верен себе, он погиб забрав с собой еще нескольких врагов. 19 февраля при поддержке группы спецназа “Тайфун” и отряда “Охотника Миши” бойцы Гаго отбили 3 пост. Среди десятков вражеских трупов, лежал Гаго. Враг, уважая героизм Гаго, уложил его тело на каменную плиту, положив руки крест-накрест. На указательном пальце Гаго было кольцо от последней гранаты. Посмертно Гагик Степанян был награжден правительством НКР орденом “Боевой крест” первой степени. В 1999г. мэр города Еревана переименовал 139 среднюю школу в школу имени Степаняна Гагика.