СРОЧНО, ОЧЕНЬ СРОЧНО, СПАСАЙТЕ. Отредактируйте этот текст и запишите его в соотв??тствии с требованиями посменной речи. //Мне Люба написала такое письмо странное по Интернету/ как бы// и ко мне/ и к Лене. Ну/ что-то/ знаешь...

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СРОЧНО, ОЧЕНЬ СРОЧНО, СПАСАЙТЕ. Отредактируйте этот текст и запишите его в соотв??тствии с требованиями посменной речи. //Мне Люба написала такое письмо странное по Интернету/ как бы// и ко мне/ и к Лене. Ну/ что-то/ знаешь/ вроде "Здравствуйте/ мои дорогие сестрёнки"/ "Лена извини/ что мы с тобой не встретились"/ "Надеюсь ты мне сообщишь свой контактный телефон/ и мы с тобой будем общаться"/ что-то такое// И там она// То есть получается/ как будто она написала одно письмо и послала его видимо и мне/ и Лене// Потому что/ как бы/ твоя мама его прочитала с моего почтового ящика/ понимаешь?//

Автор: Гость