Опишите картину срочно
Обществознание
Опишите картину срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какую картину? не вижу искусства в сие вопросе..
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