Автобус,отходя от остановки,движется равноускоренно и проходит за третью секунду 2,5м. Определите путь,пройденный автобусом за пятую секунду.

Физика

Автобус,отходя от остановки,движется равноускоренно и проходит за третью секунду 2,5м. Определите путь,пройденный автобусом за пятую секунду.

Автор: Гость