Автобус,отходя от остановки,движется равноускоренно и проходит за третью секунду 2,5м. Определите путь,пройденный автобусом за пятую секунду.
Физика
Автобус,отходя от остановки,движется равноускоренно и проходит за третью секунду 2,5м. Определите путь,пройденный автобусом за пятую секунду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v0*t+at^2/2 v0=0 a=S*2/t^2 a=0.5 S=6.25
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