Для животного уголка в школе купили 50 рыбок . Из них 26 рыбок пустили в большие аква??иумы , а остальных - в маленькие . Вопрос : сколько было маленьких аквариумов

Математика

Для животного уголка в школе купили 50 рыбок . Из них 26 рыбок пустили в большие аква??иумы , а остальных - в маленькие . Вопрос : сколько было маленьких аквариумов

Автор: Гость