Для животного уголка в школе купили 50 рыбок . Из них 26 рыбок пустили в большие аква??иумы , а остальных - в маленькие . Вопрос : сколько было маленьких аквариумов
Математика
Для животного уголка в школе купили 50 рыбок . Из них 26 рыбок пустили в большие аква??иумы , а остальных - в маленькие . Вопрос : сколько было маленьких аквариумов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50-26=24 маленьких аувариумов
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