В интелектуальном марафоне принимали участие 198 учащихся. От первых классов - 49 уч??ников, что на 20 меньше чем во вторых. Остальные участники-ученики третьих и четвертых классов поровну от каждой параллели. Сколько учеников ...

Математика

В интелектуальном марафоне принимали участие 198 учащихся. От первых классов - 49 уч??ников, что на 20 меньше чем во вторых. Остальные участники-ученики третьих и четвертых классов поровну от каждой параллели. Сколько учеников четвертых классов принимали участие в марафоне.

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