В интелектуальном марафоне принимали участие 198 учащихся. От первых классов - 49 уч??ников, что на 20 меньше чем во вторых. Остальные участники-ученики третьих и четвертых классов поровну от каждой параллели. Сколько учеников ...
Математика
В интелектуальном марафоне принимали участие 198 учащихся. От первых классов - 49 уч??ников, что на 20 меньше чем во вторых. Остальные участники-ученики третьих и четвертых классов поровну от каждой параллели. Сколько учеников четвертых классов принимали участие в марафоне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 49+20=69 2)198-49-69=80 3)80:2=40
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