Помогите пожалуйста)))) Составьте два вопросительных предложения с обращениями, в??лючив в них причастия.

Русский язык
Помогите пожалуйста)))) Составьте два вопросительных предложения с обращениями, в??лючив в них причастия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спящая Анна, ты собираешься вставать? Скучающая Мария, гулять пойдешь? 
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