Помогите пожалуйста)))) Составьте два вопросительных предложения с обращениями, в??лючив в них причастия.
Русский язык
Помогите пожалуйста)))) Составьте два вопросительных предложения с обращениями, в??лючив в них причастия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спящая Анна, ты собираешься вставать? Скучающая Мария, гулять пойдешь?
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Пожалуйсто сделайте номер 115(б) и 118(б)!!!!Если не правильно это будет считатся как нарушения и вас забанят)))
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