ABCD параллелограмм a= 15 cм. ha 6 cм. hb 10 см. Найдите b

Геометрия
ABCD параллелограмм a= 15 cм. ha 6 cм. hb 10 см. Найдите b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*ha=15*6= 90 см.кв.  S=b*hb отсюда b=S/hb= 90/10=9  Ответ: 9см. 
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