ABCD параллелограмм a= 15 cм. ha 6 cм. hb 10 см. Найдите b
Геометрия
ABCD параллелограмм a= 15 cм. ha 6 cм. hb 10 см. Найдите b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*ha=15*6= 90 см.кв. S=b*hb отсюда b=S/hb= 90/10=9 Ответ: 9см.
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