ABCD-параллелограмм М-середина ВС угол А=32° Найти угол D

Гость: Гость:

Угол D=180-A(свойство параллелограмма) угол D=14 ответ скорее всего будет таким(все ще зависит от рисунка, каким его начертишь так и будет решаться задача) а зачем дана середина М я не знаю. этот угол можно и без нее найти