Abcd параллелограмм . От вершин А и В на сторонах AD и BC отложены равные отрезки AQ и BP , E и F - точки пересечения диагоналей четырёхугольников ABPQ и QPCD .Докажите ,что EF параллельна BC и EF = 1/2BC

Геометрия
Abcd параллелограмм . От вершин А и В на сторонах AD и BC отложены равные отрезки AQ и BP , E и F - точки пересечения диагоналей четырёхугольников ABPQ и QPCD .Докажите ,что EF параллельна BC и EF = 1/2BC
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение во вложенном файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1. Какие виды транспорта использовались в 9-12 веках для перевозки груза?
Ответить
Обществознание
Информация о современном творчестве
Ответить
История
Іван мазепа коротка біографія
Ответить
Математика
РЕБЯТКИ. ПЛИЗЗЗЗ 3 − √(8,99)
Ответить
Математика
Выполните сложение 3 целых 1/2+1/2 4 целых 1/3+2/3 2 целых 3/8+3целых 5/8 3 целых 2/3+1 целая 2/3
Ответить