Abcd параллелограмм . От вершин А и В на сторонах AD и BC отложены равные отрезки AQ и BP , E и F - точки пересечения диагоналей четырёхугольников ABPQ и QPCD .Докажите ,что EF параллельна BC и EF = 1/2BC

Геометрия

Abcd параллелограмм . От вершин А и В на сторонах AD и BC отложены равные отрезки AQ и BP , E и F - точки пересечения диагоналей четырёхугольников ABPQ и QPCD .Докажите ,что EF параллельна BC и EF = 1/2BC

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