Выполните сложение 3 целых 1/2+1/2 4 целых 1/3+2/3 2 целых 3/8+3целых 5/8 3 целых 2/3+1 целая 2/3
Математика
Выполните сложение 3 целых 1/2+1/2 4 целых 1/3+2/3 2 целых 3/8+3целых 5/8 3 целых 2/3+1 целая 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 1/12+1/2 = 37/12 + 1/2 =(37 * 1 +1 * 6)/12 = 37/12 + 6/12 = 43/12 = 3 7/12 4 1/3 + 2/3 = 13/3 + 2/3 = 15/3 = 5 2 3/8 + 3 5/8 = 19/8 + 29/8 = 48/8 = 6 3 2/3 + 1 2/3 = 11/3 + 5/3 =16/3 = 5 1/3
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