Сколько будет 2,32 × 15 / 29
Математика
Сколько будет 2,32 × 15 / 29
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 32/100=2 8/25=58/25*15/29=6/5=1 1/5.
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