РЕБЯТА!!! ХЕЛП!! ОПЯТЬ ХИМИЯ МОЗГИ ВЫНОСИТ....XDDDDDD ЗАДАНИЕ ПОКАЗАНО НА СКРИНШОТЕ!

Химия
РЕБЯТА!!! ХЕЛП!! ОПЯТЬ ХИМИЯ МОЗГИ ВЫНОСИТ....XDDDDDD ЗАДАНИЕ ПОКАЗАНО НА СКРИНШОТЕ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) SiO₂ + 2Mg = Si + 2MgO       2Ca + Si = Ca₂Si      Ca₂Si + 4HCl = SiH₄ + 2CaCl₂      SiH₄ + 2O₂ = SiO₂ + 2H₂O       SiO₂ + 2C = Si + 2CO б) Si + O₂ = SiO₂     SiO₂ + 2NaOH = Na₂SiO₃ + H₂O     Na₂SiO₃ + 2HCl = 2NaCl + H₂SiO₃     H₂SiO₃ = H₂O + SiO₂     SiO ₂ + 2C = Si + 2CO
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