РЕБЯТА!!! ХЕЛП!! ОПЯТЬ ХИМИЯ МОЗГИ ВЫНОСИТ....XDDDDDD ЗАДАНИЕ ПОКАЗАНО НА СКРИНШОТЕ!
Химия
РЕБЯТА!!! ХЕЛП!! ОПЯТЬ ХИМИЯ МОЗГИ ВЫНОСИТ....XDDDDDD ЗАДАНИЕ ПОКАЗАНО НА СКРИНШОТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) SiO₂ + 2Mg = Si + 2MgO 2Ca + Si = Ca₂Si Ca₂Si + 4HCl = SiH₄ + 2CaCl₂ SiH₄ + 2O₂ = SiO₂ + 2H₂O SiO₂ + 2C = Si + 2CO б) Si + O₂ = SiO₂ SiO₂ + 2NaOH = Na₂SiO₃ + H₂O Na₂SiO₃ + 2HCl = 2NaCl + H₂SiO₃ H₂SiO₃ = H₂O + SiO₂ SiO ₂ + 2C = Si + 2CO
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