Проверочное слово к слову походил
Русский язык
Проверочное слово к слову походил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Походил - поход, заход, ход. Удачи)
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