Проверочное слово к слову походил

Русский язык
Проверочное слово к слову походил
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Походил - поход, заход, ход. Удачи)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(x+y)x-x^2-2xy при x=корень из 12, y= корень из 3
Ответить
Геометрия
ABCD параллелограмм a= 15 cм. ha 6 cм. hb 10 см. Найдите b
Ответить
Биология
Во время завтрака, между двумя уроками, по школьному радио сообщили о том, что ученик 10 класса должен срочно явиться в кабинет директора. В каком ...
Ответить
Русский язык
Срочно помогите составить схемы предложений 1) В предвечерней тишине ясно слышишь всё, о чём поёт земля. 2)Мы не замерзли, не смотря на то, что...
Ответить
Українська мова
Чим би хотів займатися, ким би хотів стати
Ответить