Здравствуйте дорогие люди! Пожалуйста кто-нибудь объясните мне, как отметить лу??ший ответ! Тому, кто поможет дам приз! Обещаю! Я не когда не вру!

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Здравствуйте дорогие люди! Пожалуйста кто-нибудь объясните мне, как отметить лу??ший ответ! Тому, кто поможет дам приз! Обещаю! Я не когда не вру!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда к твоему вопросу уже появились ответы , через несколько минут к тебе прийдет уведомление о том, что можно выбрать лучший ответ( Выберите лучшее решение в задаче.....). Затем над ответами появятся звёздочки "Выберите лучший ответ". Какой ответ тебе больше понравится, и ты думаешь что он правильный, то нажимай на звёздочку. После выбора лучшего ответа, уже нельзя выбрать другой.
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