F(x)= 1/2 sinx * tg2x, найдите f ' (п/3)
Алгебра
F(x)= 1/2 sinx * tg2x, найдите f ' (п/3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем производную -cosx/2*cos^2x=1/2cosx Т.к. косинус 60 => ответ 1
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