Афаг мурад эльгюн и наргиз вместе считают от 4 до 80. условия счета: считая по 4 , каждый по очереди должен назвать 5 чисел. первой начинает Афаг, а наргиз будет последней. очередь мурада будет до эльгюна запиши числа которые н...

Математика

Афаг мурад эльгюн и наргиз вместе считают от 4 до 80. условия счета: считая по 4 , каждый по очереди должен назвать 5 чисел. первой начинает Афаг, а наргиз будет последней. очередь мурада будет до эльгюна запиши числа которые назовут ребята напротив их имен.

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