Сочинить короткую сказку про жили были 6-8 предложений
Литература
Сочинить короткую сказку про жили были 6-8 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были мальчик и котенок. Однажды мальчик шёл мимо кактуса и укололся. котёнок решил отмстить за друга и сьел все колючки у кактуса, а кактус заколдавал котенка в ежика. утром мальчик встал и не нашел котенка а из под шторы вылез ежик мальчик напоил молоком ежика. и котенёнок стал сново-как прежде
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