Сочинить короткую сказку про жили были 6-8 предложений

Гость: Гость:

Жили-были мальчик и котенок. Однажды мальчик шёл мимо кактуса и укололся. котёнок решил отмстить за друга и сьел все колючки у кактуса, а кактус заколдавал котенка в ежика. утром мальчик встал и не нашел котенка а из под шторы вылез ежик мальчик напоил молоком ежика. и котенёнок стал сново-как прежде