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Агайындар мына ребуска кым жауап быледы?
Қазақ тiлi
Агайындар мына ребуска кым жауап быледы?
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Гость:
Жауабы Ел іші алтын бесік.
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