При порушенні кровообігу клітини організму отримують недостатню кількість ................ і ................ ,які переносяться кров'ю. Не виводится з клітин ................. і отруює їх.
Биология
При порушенні кровообігу клітини організму отримують недостатню кількість ................ і ................ ,які переносяться кров'ю. Не виводится з клітин ................. і отруює їх.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кількість кисню і переносить органічні речовини, з клітин вуглекислий газ
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