При порушенні кровообігу клітини організму отримують недостатню кількість ................ і ................ ,які переносяться кров'ю. Не виводится з клітин ................. і отруює їх.

Биология

При порушенні кровообігу клітини організму отримують недостатню кількість ................ і ................ ,які переносяться кров'ю. Не виводится з клітин ................. і отруює їх.

Автор: Гость