-3х+2y-6=0 ...........................................................................
Алгебра
-3х+2y-6=0 ...........................................................................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3х+2y-6=0 D = 2^2 - 4*(-3) *(-6) = 4 - 72 = - 68 < 0 Действительных корней нет
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