Как можно использовать свойство воздуха плохо проводить тепло

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Как можно использовать свойство воздуха плохо проводить тепло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оставлять воду в термосе на долгое время горячeй
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