Плиз заделайте все задания ) дам 100 баллов

Русский язык
Плиз заделайте все задания ) дам 100 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Вот, я не написала над стрелочками вопросы, сам напиши
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