Как разрешился социальный конфликт ?Гроза . Островский.

Литература
Как разрешился социальный конфликт ?Гроза . Островский.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смерть Катерины является как развязкой самого произведения, так и разрешением конфликта, ведь смертью главной героини разрешается внешний и внутренний конфликт, а семейный конфликт разрешается в результате смерти-Катерины. У главной героини не было иного пути, как смерть, потому что если бы она не изменила своему взгляду на жизнь, то ее бы все равно изжила из дома Кабаниха и она бы рано или поздно умерла. А если бы поменяла мировоззрение, тогда бы она не была той Катериной, какой она является в произведении.
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