Аграрная реформа 1868 года в бессарабии

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Крестьянство Бессарабии состояло из небольшого числа юридически оформленного крестьянского населения, преимущественно из цыган, а также безземельных крестьян-царан, являвшихся юридически свободными. Число этих крестьян было незначительно — 11681 душа. Из этого числа около 100 душ занимались земледелием, а остальные (главным образом цыгане) находились на положении дворовых. Таким образом, собственно крепостное население было ничтожно, составляя по отношению ко всему сельскому населению Бессарабии 1,7%. Основу сельского населения в Бессарабии составляли царане, обладавшие правами «свободных сельских обывателей» , т. е. личной свободой, в том числе правом перехода от владельца к владельцу. Царане, общее количество которых достигало 400 тыс. человек, находились в экономической зависимости от помещиков, которые являлись собственниками земли. Царане, обрабатывая эту землю, обязаны были выполнять барщинную повинность либо нести оброк. Отношения царан с помещиками определялись так называемым «Нормальным контрактом» 1846 г. , по которому крестьянам предоставлялось право перехода от одного помещика к другому при условии выполнения лежавших на них обязанностей в период с 1 ноября по 1 апреля. Незначительное количество крепостных цыган, имевшихся в Бессарабии, получило по «Положениям 19 февраля 1861 г. » личное освобождение и было причислено к обществам «свободных» царан без получения земельных наделов. В 1868 г. вопросом о крестьянской реформе в Бессарабии занялся непосредственно Главный комитет об устройстве сельского состояния, который выработал проект крестьянской реформы в Бессарабской области. В основу этого проекта были положены основные принципы «Положений 19 февраля». 14 июля 1868 г. утверждено Александром II «Положение о поземельном устройстве поселян (царан) Бессарабской области, водворенных на землях частных владельцев, монастырских и других духовного ведомства экономии» . По этому «Положению» царане наделялись в «постоянное пользование землей, собственность на которую сохранялась за владельцами этих земель. Размеры семейных участков, определявшихся вне зависимости от количества членов семьи, устанавливались от 8 до 13,5 десятины. Фактически же размеры участков значительно сокращались, так как помещик имел право предоставить царанам меньший надел при условии, если у него оставалось менее одной трети удобных земель . Помещику предоставлялось также право с согласия губернских властей уменьшить надел, если количество леса превышало у него более половины остающихся у него угодий (составлявших в свою очередь одну треть принадлежавших ему удобных земель . Семейные участки не подлежали переделам, а передавались в потомственное пользование этих семейств . Царане имели право отказываться от земли, либо передавать ее другому лицу. Отсутствие общинного пользования землей, а также право передачи ее другим лицам создавали более благоприятные условия для капиталистического развития деревни, нежели в центральных губерниях России. За .пользование предоставлявшейся царанам землей последние должны были уплачивать оброк. Условия выкупа земли определялись в основном «Положением о выкупе» , изданным 19 февраля 1861 г. Однако эти условия имели и ряд особенностей. Царанам предоставлялось право отказа от выкупа, если на это выражало согласие не менее двух третей «всех поселян, имеющих голос на сходе» . В этом случае царане должны были отказаться от дальнейшего пользования наделами. Таким образом, право отказа от выкупа земли по существу сводилось на нет. Кроме того, в отличие от «Положения о выкупе» помещик при заключении выкупной сделки имел право сократить надел до одной четверти высшего размера участка при выкупе земли всем обществом и до половины размера, если выкуп совершался отдельными домохозяевами. Таково вкратце «Положение 14 июля 1868.»Это положение не распространялось на царан так называемых резешских имений, т. е. имений мелких собственников, которым принадлежали земли на началах совместного владения.