Агрегатные состояния вещества
Физика
Агрегатные состояния вещества
Ответ(ы):
Гость:
Они бывают твердые жидкие и газообразные.
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