Аквариум, мазь, объявление, мать, льдинка, мебель, день, тигр, колыбель, сестра, папа, полотенце, окно, холодок, сирень, дочь, ружьё. Слова в три столбика по склонениям

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Аквариум, мазь, объявление, мать, льдинка, мебель, день, тигр, колыбель, сестра, папа, полотенце, окно, холодок, сирень, дочь, ружьё. Слова в три столбика по склонениям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 скл. мазь  мать  дочь  колыбель  сирень  мебель    2 скл. аквариум  объявление  день  тигр  полотенце  окно холодок ружьё 1скл. льдинка  сестра  папа 
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