Аквариум, мазь, объявление, мать, льдинка, мебель, день, тигр, колыбель, сестра, папа, полотенце, окно, холодок, сирень, дочь, ружьё. Слова в три столбика по склонениям

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Аквариум, мазь, объявление, мать, льдинка, мебель, день, тигр, колыбель, сестра, папа, полотенце, окно, холодок, сирень, дочь, ружьё. Слова в три столбика по склонениям

Автор: Гость