Помогите решить математику это надо решать в столбик

Математика
Помогите решить математику это надо решать в столбик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 5 3 1 4*               11833*             2                        3 ------------              --- ------- 5 0  6 2 8                53499
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