В каком предложении выделенное местоимение является дополнением? Выберите один ответ: Я привык ни в чём не отступать. Ты не способен действовать из каких-либо личных побуждений. Ноздрев через несколько времени встречался оп...

Русский язык

В каком предложении выделенное местоимение является дополнением? Выберите один ответ: Я привык ни в чём не отступать. Ты не способен действовать из каких-либо личных побуждений. Ноздрев через несколько времени встречался опять с теми приятелями. В гостиной что-то небольшое упало со стола.

Автор: Гость