В каком предложении выделенное местоимение является дополнением? Выберите один ответ: Я привык ни в чём не отступать. Ты не способен действовать из каких-либо личных побуждений. Ноздрев через несколько времени встречался оп...
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В каком предложении выделенное местоимение является дополнением? Выберите один ответ: Я привык ни в чём не отступать. Ты не способен действовать из каких-либо личных побуждений. Ноздрев через несколько времени встречался опять с теми приятелями. В гостиной что-то небольшое упало со стола.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В гостиной что-то небольшое упало со стола. Что-то в данном предложении является дополнением, т. к. упало (что?) что-то.
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