Ребята что должен делать ребенок и что взрослый человек в 5 предложениях ( к каждому)

Английский язык
Ребята что должен делать ребенок и что взрослый человек в 5 предложениях ( к каждому)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
The children have to tidy they're bedrooms . They should help they're parents. They have to speaking not loud and the have to study at the school.
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