приведите примеры слов, в которых один звук обозначается сочетанием букв
Русский язык
приведите примеры слов, в которых один звук обозначается сочетанием букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юла, ю-сочтание букв й,у яма я -й , а пою ю -й,у мёд ё-о
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