Помогите пожалуйста решить сократить дробь предварительно разложив числитель ?? знаменатель дроби на множители m^2-4/m^2+4m+4 n^2+n-1/n^4-n^3-n^2

Математика
Помогите пожалуйста решить сократить дробь предварительно разложив числитель ?? знаменатель дроби на множители m^2-4/m^2+4m+4 n^2+n-1/n^4-n^3-n^2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(m-2)(m+2) /(m+2)²=m-2  /  m+2 =n²-n-1 / n²(n²-n-1)=1/n²
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