Чому в людини однаково розвинені всі види зубів?
Биология
Чому в людини однаково розвинені всі види зубів?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кості в усіх одинакові
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