боря купил 4 книги. все книги без первой стоят42 рубля без второй40руб без третей 38 р??б без четвертой 36 руб сколько стоит каждая книга.

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Обозначим за a, b, c, d стоимость первой, второй, третьей и четвертой книги соотвественно. Тогда получаем систему из 4 уравнений: b+c+d=42 a+c+d=40 a+b+d=38 a+b+c=36 Сложив эти уравнения, получим уравнение 3(a+b+c+d)=156, откуда a+b+c+d=52, то есть, все книги стоят 52 рубля. Отсюда первая книга стоит 52-42=10 рублей, вторая книга стоит 52-40=12 рублей, третья книга стоит 52-38=14 рублей, четвертая книга стоит 52-36=16 рублей.