Помогите плиз,Спиши.Подчеркни слова,в которых букв меньше чем звуков Яков,шейка,??емья,ночью,арена,ягода,утюг,разъём,утро,маяк,Ксюша,ульи,колья,юла,съезд,яд помогите плизз

Русский язык
Помогите плиз,Спиши.Подчеркни слова,в которых букв меньше чем звуков Яков,шейка,??емья,ночью,арена,ягода,утюг,разъём,утро,маяк,Ксюша,ульи,колья,юла,съезд,яд помогите плизз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яков, ночью, ягода, разъём, маяк, колья, юла, съезд, яд.
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