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География
Решите плиззззззззззззззззз.
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Гость:
Второй вариант ответа не верен все происходило наоборот
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